الجيش الجزائري يُحكم قبضته على مخيمات تندوف وميليشيات “البوليساريو” تجتث جذور المعارضة الداخلية

هبة بريس - الرباط

أفادت معطيات مسربة من داخل مخيمات “الرابوني ” أن الجيش الجزائري يحكم قبضته على مخيمات تندوف ، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المخيملت في الآونة الاخيرة ، مؤكدة ان ميليشيات “البوليساريو” تعمل على اجتثات جذور المعارضة الداخلية، في ظل صمت مريب للمنتظم الدولي.

وأضافت المصادر ذاتها ان الجبهة الانفصالية قامت باختطاف أربعة من معارضي قيادة الجبهة، وزعماء الحراك الشعبي بالمخيمات، الذي يهز منذ ثلاثة أشهر عرش القيادة الانفصالية المتهمة بالفساد والارتشاء والتقتيل في حق ساكنة المخيمات.

وكانت صحيفة إلبايس الإسبانية قد نقلت عن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن جبهة البوليساريو اعتقلت معارضين من المنشقين عنها، واحد منهم يحمل الجنسية الإسبانية بمخيمات تندوف.

وحسب الصحيفة فقد جاء اعتقال الشخص الأول يوم 18 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بالمعارض مولاي أبا بوزيد، الذي تم توقيفه من قبل درك ما يسمى البوليساريو، عقب مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين بالرابوني، التي تتخذ منها جبهة المرتزقة عاصمة لها، وفي الغد تم توقيف، بويا دا محمد فاضل بريكا، المولود في الصحراء المغربية، حيث تم توقيفه نواحي الرابوني، ويبلغ من العمر 51 سنة ويحمل الجنسية الإسبانية.

وحسب منظمة المنشقين “المبادرة الصحراوية للتغيير”، التي ينتمي إليها الموقوفان، فإن هذين الأخيران محتجزان بمعتقلات الرابوني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0