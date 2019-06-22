انتحار طفلة ذات 12 ربيعا ضواحي تطوان

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 20:02
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هبة بريس –

وضعت طفلة في 12 من عمرها أمس الجمعة 22 يونيو حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة بدوار “إحمدانن ” قيادة بني سعيد في إقليم تطوان.

مصادر “هبة بريس” اكدت أن الطفلة عثر عليها داخل منزل أبويها معلقة بحبل ملفوف حول رقبتها في مشهد وصف بالمروع خصوصا و أن الضحية ما زالت في عمر الزهور .

وفور اخطارها هرعت السلطات المحلية و الدرك الملكي الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة و ملابساتها فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة الى مستودع الأموات .

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تعليق واحد

  1. عزيز

    في 21:13

    لا حول ولا قوة إلا بالله.بأي ذنب قتلت؟أ

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