انتحار طفلة ذات 12 ربيعا ضواحي تطوان

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هبة بريس –
وضعت طفلة في 12 من عمرها أمس الجمعة 22 يونيو حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة بدوار “إحمدانن ” قيادة بني سعيد في إقليم تطوان.
مصادر “هبة بريس” اكدت أن الطفلة عثر عليها داخل منزل أبويها معلقة بحبل ملفوف حول رقبتها في مشهد وصف بالمروع خصوصا و أن الضحية ما زالت في عمر الزهور .
وفور اخطارها هرعت السلطات المحلية و الدرك الملكي الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة و ملابساتها فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثة الى مستودع الأموات .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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عزيز
في 21:13
لا حول ولا قوة إلا بالله.بأي ذنب قتلت؟أ