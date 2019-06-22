أكادير: بعد وفاة شابين، جمعيات تلتئم لدراسة الوضع للحد من الانحراف بالحي.

أحمد وزروتي – هبة بريس

عرفت دار الحي ابن زيدون بالخيام اجتماعا تواصليا بين جمعيات المجتمع المدني بحي الخيام الكبير و منتخبي أبناء الحي و ذلك من أجل تدارس الوضع الأمني و تداعياته خصوصا بعد الفاجعة الشنيعة التي ذهب ضحيتها شابين من أبناء الحي، و البحث عن السبل الكفيلة للحد من التفاقم الخطير لظاهرة الإنحراف بالحي.

جاء ذلك من خلال المقاربة التشاركية التي ينهجها المجتمع المدني بحي الخيام و باقي المتدخلين، حيث عرف اللقاء نقاشا جادا و مسؤولا و مثمرا أسفر عن انبثاق لجنة عهد لها الإعداد لتنظيم يوم دراسي لإيجاد حلول و مقترحات عملية لمختلف الإشكالات المطروحة بمقاربة شمولية .

وتعرف الحركية المجتمعية بحي الخيام والأحياء المجاورة، طفرة نوعية خلال الشهور الأخيرة، في محاولة منها إلى إيجاد سبل عملية لتنمية الحي و تغيير النظرة المتشائمة لشباب الحي وإدماجهم في أنشطة تربوية واجتماعية ورياضية، يتحملون فيها المسؤوليات التي تجعل منهم رجال المستقبل الذي يعول عليهم الوطن.

و ما النشاط الرمضاني الأخير لجمعية خطوة للتنمية والتعاون، والذي انخرط فيه شباب الخيام الكاطع، إلا نموذج للأنشطة الخيرية التي تهدف إلى غرس روح التضامن والمساعدة في نفوس الشباب

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