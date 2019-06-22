غرقى ومفقودين مغاربة جرّاء انقلاب قارب يحمل مهاجرين سريين بسواحل الحسيمة

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 19:34
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هبة بريس - مكتب طنجة

تواصل عناصر البحرية الملكية وفرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية منذ يوم أمس الجمعة عمليات بحث وتمشيط بسواحل الحسيمة بحثا عن مهاجرين سريين اغلبهم قاصرين.

ووضحت مصادر اعلامية ان قاربا للصيد يحمل حوالي 50 مهاجرا سريا تعرض للإنقلاب، يوم أمس الجمعة 22 يونيو 2019، بسواحل الحسيمة.

وحسب ذات المصادر فالقارب انقلب بعرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الحسيمة والتي انطلق منها في اتجاه الفردوس الأوروبي، حيث تم إنقاذ 27 من ركابها فيما الآخرين لازال مصيرهم مجهولا ويدخلون ضمن المفقودين، وبينهم شابين من إقليم كرسيف.

وأوضحت المصادر ، أن الحادث استنفر مختلف مصالح مندوبية الصيد البحري وطواقم البحرية الملكية والوقاية المدنية بإقليم الحسيمة، حيث تم تجنيذ سفينة خاصة هرعت لعين المكان بحثا عن ناجين محتملين لهذا الحادث.

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تعليق واحد

  1. ام يوسف

    في 16:59

    الله يرحمهم من بينهم اخ صديقتي الله يصبرهم

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