“تخفيض عتبة الاستدراكية في امتحانات الباكالوريا”.. الوزارة تنفي

هبة بريس

نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت 22 يونيو، بلاغا تنفي فيه ما يروج حول تخفيض عتبة الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا إلى 7 مؤكدة أن ما يُروج ليس إلا بلاغا مفبركا وأن المعطيات التي يتضمنها لا أساس لها من الصحة.

وقال الوزارة في بلاغها: “على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا صحفيا بخصوص “تخفيض عتبة الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية”، وتنويرا منها للرأي العام الوطني، فإن الوزارة تؤكد على أن الأمر يتعلق ببلاغ مفبرك وأن المعطيات التي يتضمنها لا أساس لها من الصحة.”

وجددت الوزارة التأكيد على أن بلاغاتها الرسمية يتم نشرها فقط عبر بوابتها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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