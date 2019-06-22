الصمدي يدعو الى استحضار الحكمة لحل ازمة طلبة الطبّ(فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أوال امس الأربعاء، في طنجة، أن الحوار مع طلبة كلية الطب متواصل الى حين الوصول الى حل يرضي الجميع داعيا الى استحضار الحكمة .

واوضح الصمدي خلال تراسه افتتاح المؤتمر الثامن والعشرين لللجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، أن الوزارة تحرص على تلقين طلبة الطب لتكوين جيد، وأن يجتازوا الامتحانات في أحسن الظروف.

وكانت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، قد دعت جميع الأطراف المتدخلة في قضية إضراب طلبة الطب والصيدلة والأسنان لمواصلة وتسريع الحوار باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة والتي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها. ودعا البلاغ وزارتي الطب والتعليم العالي، لتوضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة، مقترحا في حالة حصول هذا الاتفاق، “تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب”.