الصمدي يدعو الى استحضار الحكمة لحل ازمة طلبة الطبّ(فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أوال امس الأربعاء، في طنجة، أن الحوار مع طلبة كلية الطب متواصل الى حين الوصول الى حل يرضي الجميع داعيا الى استحضار الحكمة .
واوضح الصمدي خلال تراسه افتتاح المؤتمر الثامن والعشرين لللجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، أن الوزارة تحرص على تلقين طلبة الطب لتكوين جيد، وأن يجتازوا الامتحانات في أحسن الظروف.
وكانت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، قد دعت جميع الأطراف المتدخلة في قضية إضراب طلبة الطب والصيدلة والأسنان لمواصلة وتسريع الحوار باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة والتي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها. ودعا البلاغ وزارتي الطب والتعليم العالي، لتوضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة والاتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة، مقترحا في حالة حصول هذا الاتفاق، “تحديد موعد جديد معقول لإجراء الامتحانات بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب”.
طاحونة الطلاسم...
في 13:49
لا حكمة ولا هم يحزنون .الحكومة الحالية جاءت لخوصصة التعليم بكل مستوياتة .عدنا مرة اخرى الى التعليم الطبقي الذي ناضلنا كجيل من اجل اسقاطه ليبقى التعليم كما قال الدكتور طه حسين رحمه الله مثل الماء والهواء حق لكل مواطن…اين نحن من هذا الحق الذي سلب من ابنائنا …طاحونة الحكومة تطحن كل الفقراء…الميدان الصحي عار على جبين الحكومة…اذهب الى الستوصفات والى المستشفيات العمومية وسترى بعينك الفساد…مواطنون يموتون بصمت على عتبات المصحات لانهم لايلكون المال…