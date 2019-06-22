صادم ..تسجيل ثلاث حالات انتحار في يوم واحد بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهدت مدينة طنجة اليوم السبت ، تسجيل ثلاث حالات انتحار متفرقة ، اثنان منها انتهت بشكل ماساوي فيما تم انقاذ الحالة الثالثة ويتعلق الامر برجل ستيني وشاب وسيدة .

واستيقظت مدينة طنجة صباح اليوم على خبر اقدام ستيني على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل لفه الى عنقه داخل منزله الكائن بالمدينة القديمة نتيجة اضطرابات نفسية كان يعاني منها قيد حياته.

أما حالة الانتحار الثانية فاقدم عليها شاب عشريني ينحدر من مدينة تاونات ويقطن بزتقة الحسن الوزان بمدينة طنجة حيث عمد الى صنع حبل من المفروشات ولفه الى عنقه واضعا بذلك حدا لحياته في ظروف وصفت بالغامضة .

وفي نفس اليوم ، اقدمت سيدة على تناول مادة سامة قبل ان ينتبه احد افراد اسرتها ليتم نقلها على وجه السرعة لقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لطنجة حيث تم انقاذ حياتها في اللحظات الاخيرة .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0