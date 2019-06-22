الجامعة تضع أرقاما في خدمة مشجعي “الأسود” بمصر

هبة بريس - شفيق عنوري

وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أرقاما هاتفية في خدمة مشجعي المنتخب الوطني الذين يتواجدون بمصر، ولم يحصلوا على “باك المشجع” وتذكرة مباراة يوم غد بين “الأسود” وناميبيا.

وأكدت الجامعة في بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أنها وضعت أرقاما في خدمة المغاربة المتواجدين بمصر، من أجل تسهيل عملية حصولهم على “باك المشجع” وتذكرة مقابلة “الأسود”.

وفيما يلي بلاغ الجامعة:

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى علم مشجعي المنتخب الوطني الذين يتواجدون بالديار المصرية والذين لم يحصلو بعد في مطار القاهرة الدولي من إداريي الجامعة عن باك المشجع وكذا تذاكر المباراة التي ستجمع يوم غد الأحد 23 يونيو 2019 بين أسود الأطلس وناميبيا برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم طوطال – مصر 2019.

– الاتصال بالأرقام التالية :

– 201061648718+ أو 201021810712+ المتواجدان بفندق Hilton

أو

– 201005663498+ أو 201097346641+ المتواجدان بفندق Renaissance

– أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي : frmf.ma11@gmail.com

ملحوظة : تذكرة المباراة لا تخول لصاحبها الدخول إلى الملعب إذا لم يكن يتوفر على اعتماد “FAN ID”

آخر موعد لسحب تذاكر مباراة المنتخب الوطني وباك المشجع ستكون من يومه السبت 22 يونيو بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الأحد.

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