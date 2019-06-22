الجامعة تضع أرقاما في خدمة مشجعي “الأسود” بمصر

MUN18-31. MOSCÚ (RUSIA), 20/06/2018.- Aficionados marroquíes, antes del partido Portugal-Marruecos, del Grupo B del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Estadio Luzhniki, Rusia, hoy 20 de junio de 2018 (RUSSIA SOCCER FIFA WORLD CUP, Portugal, Morocco, Moscow). EFE/José Méndez [ATENCIÓN EDITORES: Sólo Uso editorial. Prohibido su uso en referencia con entidad comercial alguna. Prohibido su uso en alertas, descargas o mensajería multimedia en móviles. Las imágenes deberán aparecer como fotografías congeladas y no podrán emular la acción del juego mediante secuencias o fotomontajes. Ninguna imagen publicada podrá ser alterada, mediante texto o imagen superpuesta, en el caso de que (a) intencionalmente oculte o elimine el logotipo de un patrocinador o (b) añada y/o cubra la identificación comercial de terceras partes que no esté oficialmente asociada con la Copa Mundial de la FIFA.]
نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 18:31
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هبة بريس - شفيق عنوري

وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أرقاما هاتفية في خدمة مشجعي المنتخب الوطني الذين يتواجدون بمصر، ولم يحصلوا على “باك المشجع” وتذكرة مباراة يوم غد بين “الأسود” وناميبيا.

وأكدت الجامعة في بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أنها وضعت أرقاما في خدمة المغاربة المتواجدين بمصر، من أجل تسهيل عملية حصولهم على “باك المشجع” وتذكرة مقابلة “الأسود”.

وفيما يلي بلاغ الجامعة:

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى علم مشجعي المنتخب الوطني الذين يتواجدون بالديار المصرية والذين لم يحصلو بعد في مطار القاهرة الدولي من إداريي الجامعة عن باك المشجع وكذا تذاكر المباراة التي ستجمع يوم غد الأحد 23 يونيو 2019 بين أسود الأطلس وناميبيا برسم منافسات كأس إفريقيا للأمم طوطال – مصر 2019.
– الاتصال بالأرقام التالية :
– 201061648718+ أو 201021810712+ المتواجدان بفندق Hilton
أو
– 201005663498+ أو 201097346641+ المتواجدان بفندق Renaissance
– أو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي : frmf.ma11@gmail.com
ملحوظة : تذكرة المباراة لا تخول لصاحبها الدخول إلى الملعب إذا لم يكن يتوفر على اعتماد “FAN ID”
آخر موعد لسحب تذاكر مباراة المنتخب الوطني وباك المشجع ستكون من يومه السبت 22 يونيو بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الأحد.

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