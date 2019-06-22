رونار: علينا توخي الحذر من المنافس والتحلي بالجدية اللازمة أمامه

هبة بريس - القاهرة

قال الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، إن على لاعبيه توخي الحذر من ناميبيا، الذي سيكون منافسا شرسا خلال مواجهة التي ستجمعهما يوم غد الأحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وأضاف رونار في خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، “أعرف جيدا الأجواء الإفريقية، وسبق لي أن خضت مباراة ضد جنوب إفريقيا و3 ضد ناميبيا، ولن نستهين بها أبدا”.

وتابع، اللياقة البدنية مهمة جدا في مثل هذه المناسبات، ونحن على أتم الجاهزية للمشاركة وتقديم الأفضل من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية.

وأردف، أنه عمل خلال آخر أسبوعين مع اللاعبين على خطة مباراة ناميبيا، موضحا:”لقد حدثت الاعبين وأخبرتهم أننا صرنا في 2019، منتخبا قويا، وعلينا اللعب بروح معنوية قوية، والإيمان بقدرات بعضنا البعض من أجل الفوز بالبطولة”.

وكال رونار المديح لنجم المنتخب الوطني، حكيم زياش، حيث وصفه بأنه لاعب كبير للغاية، وبإمكانه أن يصنع الفارق في المباريات، وسيذهب المغرب بعيدا في البطولة في حال كان نجم أياكس أمستردام في أفضل حالاته.

وزاد، حكيم سيخوض أول نسخة له من كأس الأمم الإفريقية، وهو منبهر بالأجواء ومتحمس للغاية لبدء اللعب، وأكد “زياش سيكون حاشما في مبارياتنا بالبطولة”.

وبشأن اللاعبين المصابين يونس بلهندة وكريم الأحمدي ونصير مزراوي، فقد قال إنه سيقف على مدى جاهزيتهم اليوم، من أجل حسم مشاركتهم في موقعة الغد من عدمها.

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيفتتح مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة ناميبيا، يوم غد الأحد.

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