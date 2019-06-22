ترامب: لنجعل إيران عظيمة من جديد!

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري تجاه إيران لا يزال مطروحا، مؤكدا أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران لمنعها من الحصول على السلاح النووي.

وشدد ترامب في تصريح أدلى به اليوم على أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية “ذكية” وتهتم بشعبها.

وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، ليقول اليوم: “لنجعل إيران عظيمة من جديد”.

وتفاقمت الأزمة القائمة بين طهران وواشنطن مؤخرا عقب إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز “غلوبال هوك”، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزكان الإيرانية، المطلة على خليج عمان. غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة “كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية لم تخترق المجال الجوي الإيراني”.

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