أرضية ملعب السلام تثير قلق المغاربة قبل خوض لقاء ناميبيا

بعثة هبة بريس إلى مصر

تواصل العناصر الوطنية استعداداتها المكثفة لخوض أولى لقاءاتها بالمجموعة الرابعة حين يواجه الأسود نظيرهم الناميبي غدا الأحد بملعب السلام بالقاهرة.

و أثارت أرضية ملعب السلام بالقاهرة قلق مسؤولي المنتخب المغربي و طاقمه التقني خاصة في ظل مخاوف من تأثر الأرضية رغم الإصلاحات المكثفة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

و يواصل المنظمون جهودهم الكبيرة لتحسين جودة أرضية الملعب و التي ليست بنفس جودة أرضية ملعب القاهرة و هو الأمر الذي أثار أيضا قلق منتخب الكوت ديفوار.

و تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت قد طالبت منتخبات المجموعة الرابعة المغرب، كوت ديفوار، جنوب افريقيا، ناميبيا عدم خوض التداريب الرسمية بالملعب الذي سيحتضن المباريات، وذلك تفاديا لتضرر الأرضية.

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 14 3