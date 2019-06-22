أخنوش: دافعنا عن الأمازيغية بهدف ضمان تكافؤ الفرص

هبة بريس من وارزازات

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، عزيز أخنوش، أن حزبه دافع عن المصادقة عن قانون الامازيغية بهدف ضمان تكافؤ الفرص، وبهدف تمكين المواطن والمواطنة الذين يتحدثون الامازيغية من التواصل بالادارات والمستشفيات وغيرها دون عائق أو مشكل

وأبرز رئيس التجمعيين، خلال كلمته بالمنتدى الجهوي لشبيبة التجمع بجهة درعة تافيلالت، أن الامازيغيه ليست مسألة لغة فقط، بل لها مكانة واعتبار كأحد مكونات الهوية المغربية.

وشدد اخنوش، على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية بفضل الدستور وبفضل نضالات نساء ورجال “ايمازيغن”، لافتا أن وزراء الاحرار يعملون على تنزيل وتفعيا اللغة رسميا بالادارات التابعة لهم في أقل من 6 أشهر.

وتابعا أخنوش مخاطبا الحاضرين بالقول:”متخليوش القضية الامازيغية حبيسة ناس عطلو اخراج القانون لمدة 8 سنوات”، قبل أن يسترسل قائلا :”و لولا خوف هاد الناس من العقاب في صناديق الاقتراع لاستمروا في ذلك ”

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