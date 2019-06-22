“الكاف” يرفض السماح ل”الأسود” بالتدرب على ملعب “السلام”

هبة بريس - القاهرة

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخب الوطني، بإجراء حصته التدريبية الرسمية، اليوم السبت، على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، كما تنص بذلك لوائح “الكاف”.

ويأتي رفض “الكاف” الترخيص ل”الأسود” بإجراء المران الرابع لهم منذ وصولهم لمصر، بسبب التخوف من تضرر أرضية الملعب، قبل يوم واحد من انطلاق مباريات المجموعة الرابعة التي سيحتضنها.

وأخبر مسؤولو الكونفدرالية نظراءهم بكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واتحادات ساحل العاج وناميبيا وجنوب إفريقيا، بعدم إجراء حصصهم التدريبية على أرضية الملعب المذكور، اليوم السبت.

ومن جانب آخر، فقد سمح الاتحاد الإفريقي، بزيارة مدربي المنتخبات الأربعة ولاعبيهم للملعب من أجل تفقد أرضيته والاستئناس به، لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، قبل يوم واحد من خوض أول مبارياتهم عليه.

وبهذا القرار سيضطر الفريق الوطني، لمواصلة تمارينه على أرضية ملعب حرس الحدود، والذي احتضن التداريب السابق ل”الأسود”، منذ وصولهم لمصر.

وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، يوم غد الأحد، بمواجهة ناميبيا.

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