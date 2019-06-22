الدار البيضاء .. بحث قضائي عقب سقوط خادمة فيليبينية من نافذة شقة بإحدى العمارات

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،أمس الجمعة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات سقوط مواطنة فيليبينية من نافذة شقة في الطابق الثالث بإحدى العمارات بمنطقة بوركون، مما أفضى إلى وفاتها قبيل وصولها إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الضحية البالغة من العمر 40 سنة، والتي تشتغل بشكل عرضي لدى عائلة بمدينة الدار البيضاء، كانت قد دخلت في خلاف لفظي مع مالكة المنزل، قبل أن تحاول مغادرة الشقة عبر النافذة باستعمال حبل ملفوف من الثوب، مما تسبب في سقوطها ووفاتها خلال عملية نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا تعميق البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق من الناحية القانونية .

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