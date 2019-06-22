بشراكة مع وزارة الصحة .. ال”ocp” الجرف الأصفر تنظم قافلة طبية لفائدة 2000 شخص

هبة بريس

في إطار التزامها اتجاه نظامها الإيكولوجي، تنظم OCP الجرف الأصفر بشراكة مع وزارة الصحة ممثلة بوفد من الصحة العمومية وكذا إقليم الجديدة، يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو 2019 قافلة طبية لفائدة 2000 شخص من ساكنة دواوير اولاد عبد القادر، الشخالبة، النجارة، قراقشة وسرحانة.

وبهذه المناسبة، سيسهر 15 طبيبا من المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط على إجراء فحوصات طبية للساكنة في أمراض العيون، أمراض القلب، أمراض النساء، طب الأطفال والأمراض الجلدية.

كما سيتم اجراء فحوصات في الطب العام من أجل تمكين المستفيدين من متابعة حالتهم الصحية من خلال الكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم .

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج ACT4Community، حيث ستتم تعبئة العشرات من متعاوني مجموعة OCP المتطوعين من أجل تأمين الخدمات اللوجيستيكية.

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