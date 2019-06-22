اشباعتو: أخنوش خير خلف لخير سلف والشخص الوحيد الذي يعبر عن رأي الحزب

هبة بريس من وارزازات

أكد سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، أن رئيس الحزب عزيز أخنوش ليس بغريب عن المنطقة، بحكم ترؤسه للجهة قبل سنوات.

وقال اشباعتو، في كلمته بالملتقى الجهوي الثاني لشبيبة التجمع الوطني للاحرار، بجهة درعة تافيلالت، المنظم اليوم السبت، باقليم وارزازات، :”ما لايعرفه عدد من الاشخاص أن السي عزيز مقاوم ابن مقاوم وطني كان يقاوم يساعد الوطنيين، وأدى من وقته وصحته ومجهوداته وماله فداء لوطنه.. لذلك فهو خير خلف خلف لخير سلف”

وأضاف المنسق الجهوي للحزب، أن رئيس التجمعيين عزيز أخنوش، يسهر دائما على ديموقراطية وحداثية الحزب، مشيرا الى أنه يتابع جميع القضايا و لا يسثتني اي قضية “حتى الأكثر جرأة” من النقاش والحوار للخروج بمواقف وقرارات لصالح المواطنين.

وشدد اشباعتو على أن رأيه ومايقوله أي منهم لا يلزم الحزب، لأن رئيس التجمع فقط من يعبر عن الرأي العام للتجمعيين. حسب قوله

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