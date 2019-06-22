سطات.. بطاقة سلك القضاء مزورة تجر شخصا إلى التحقيق

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه جرى اعتقال شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب لاسيما وانه تم العثور بحوزته على بطاقة مهنية مزورة تهم سلك القضاء.

وأضاف ذات المصادر، أن الفرقة الولائية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، وفي إطار حملاتها الروتينية وتحقيقاتهـا، تمكنت من توقيف المشتبه به الذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعد تكثيف البحث عنه للاشتباه في تورطه في أفعال النصب والاحتيال، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على بطاقة مهنية مزورة خاصة بسلك القضاء، وكذا سيارة خفيفة وهواتف نقالة.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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