المصريون يتهافتون على اقتناء أقمصة اللاعبين المغاربة و تذاكر مباريات الأسود

بعثة هبة بريس إلى مصر

ترحيب كبير لاقته البعثة المغربية المتواجدة بمصر سواءا من منتخب و مسؤولين و طاقم إعلامي و حتى جمهور، نظرا للعلاقة الطيبة و الكبيرة التي تجمع بين شعبي مصر و المغرب الشقيقين.

و بدأ الجمهور المصري يتهافت على منافذ بيع التذاكر لاقتناء تذكرة دخول ملعب السلام و تشجيع المنتخب المغربي خاصة أن تذكرة ولوج مباريات المنتخب أرخص بكثير من تذاكر مباريات المنتخب المصري.

و يحظى لاعبو الأسود بإعجاب كبير من طرف الجماهير المصرية خاصة النجم حكيم زياش و المهدي بنعطية و خالد بوطيب و الذين تتواجد اقمصتهم بشكل كبير في الأماكن المخصصة لبيع فانيلات المنتخبات المشاركة بالمونديال الإفريقي.

و يتوقع أن تجرى مباراة المنتخب المغربي و نظيره الناميبي وسط حضور جماهيري كبير سواءا بعد توافد عدد كبير من المشجعين المغاربة على مطار القاهرة و كذا الجالية المغربية المتواجدة بمصر ، فضلا على الدعم الجماهيري المصري الذي سيؤازر العناصر الوطنية.

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