المصريون يتهافتون على اقتناء أقمصة اللاعبين المغاربة و تذاكر مباريات الأسود

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 13:29
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

بعثة هبة بريس إلى مصر

ترحيب كبير لاقته البعثة المغربية المتواجدة بمصر سواءا من منتخب و مسؤولين و طاقم إعلامي و حتى جمهور، نظرا للعلاقة الطيبة و الكبيرة التي تجمع بين شعبي مصر و المغرب الشقيقين.

و بدأ الجمهور المصري يتهافت على منافذ بيع التذاكر لاقتناء تذكرة دخول ملعب السلام و تشجيع المنتخب المغربي خاصة أن تذكرة ولوج مباريات المنتخب أرخص بكثير من تذاكر مباريات المنتخب المصري.

و يحظى لاعبو الأسود بإعجاب كبير من طرف الجماهير المصرية خاصة النجم حكيم زياش و المهدي بنعطية و خالد بوطيب و الذين تتواجد اقمصتهم بشكل كبير في الأماكن المخصصة لبيع فانيلات المنتخبات المشاركة بالمونديال الإفريقي.

و يتوقع أن تجرى مباراة المنتخب المغربي و نظيره الناميبي وسط حضور جماهيري كبير سواءا بعد توافد عدد كبير من المشجعين المغاربة على مطار القاهرة و كذا الجالية المغربية المتواجدة بمصر ، فضلا على الدعم الجماهيري المصري الذي سيؤازر العناصر الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

اشباعتو: أخنوش خير خلف لخير سلف والشخص الوحيد الذي يعبر عن رأي الحزب

هبة بريس من وارزازات أكد سعيد اشباعتو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة ت…