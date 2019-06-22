أكادير : الاكاديمية الجهوية للتعليم تنفي إختفاء أوراق للامتحانات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نفت أكاديمية سوس ماسة للتربية والتكوين، ما تداولته عدد من المنابر الاعلامية بخصوص “اختفاء أوراق امتحانات الباكلوريا” مشيرة في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخ منه ، بأنه، و على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء “اختفاء أوراق امتحانات الباكلوريا”، تؤكد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أن أظرفة التصحيح الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لم تعرف أية حالة من الحالات المذكورة التي تداولتها منابر اعلامية ، وأن المعلومات المنشورة لا أساس لها من الصحة.

وكانت الاكاديمية الجهوية فور علمها بالخبر، قد باشرت أبحاثها عن طريق لجن عهد لها البحث في الموضوع، ليتأكد أن خبر إختفاء اوراق الامتحانات لا أساس له من الصحة.

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