احتفالات المصريين المبالغ فيها تتسبب في حوادث سير خطيرة للجمهور

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 12:14
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بعثة هبة بريس إلى مصر

احتفالات هستيرية و مبالغ فيها تلك التي شهدتها عدد من أحياء القاهرة بعد فوز المنتخب المصري الشقيق على نظيره الزيمبابوي في افتتاح نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

و غصت الشوارع و الطرقات و الساحات الشهيرة بألاف المشجعين الذين حملوا الأعلام المصرية و تغنوا بلازمة “تحيا مصر” وسط تعالي أصوات منبهات السيارات و التي كانت بعض منها سببا في تحول الفرحة لحزن بعد أن تسببت في وقوع حوادث سير.

و عاين موفد هبة بريس بمدينة النصر الجديدة التي تعتبر من بين أبرز المناطق الحيوية بالقاهرة باعتبارها قريبة من سطاد القاهرة الذي احتضن لقاء افتتاح الكان -عاين- كيف صدمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية طفلا صغيرا ، حيث كان صاحبها يلوح بعلم مصر من زجاج السيارة غير عابئ بالمارة الذين كانوا وسط الشارع يحتفلون بنصر رفاق تريزيكيه.

و أصيب بعض المشجعين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب طيش و تهور بعض المراهقين و المغالين في الاحتفالات الذين كانوا يسيرون وسط “الزحمة” بسرعة جنونية رغم الجهود الكبيرة التي بدلتها العناصر الأمنية المصرية مدعمة بفرق عناصر الأمن المرور لتأمين حركة السير و الجولان بعد نهاية المقابلة التي شهدت حضورا جماهيريا قياسيا.

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تعليق واحد

  1. علي

    في 13:48

    ما أسهل أن تـذبـح وتـقـتـل في شـعـوبـنـا ونـنـقــاد مـثـل الــنـعــاج!
    قتلت الشرعية وذبحت الشرعية والجماهير الغثائية عينها على كرة مستديرة (طعم ) فقط، ونسيت ما تعيشه من استبداد وقهر وصهينة.

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