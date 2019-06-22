مكناس.. حملة طبية في جراحة النساء والتوليد بمستشفى “بانيو”

ع محياوي – هبة بريس

شهد مستشفى الأم والطفل “بانيو” بمكناس، طيلة هذا الأسبوع ، حملة طبية في جميع التخصصات الجراحية، خصوصا جراحة النساء والتوليد.

الحملة استفادت منها حوالي 14 امرأة من ضمنها 8 حالات معقدة جدا، من المستوى الثالث استعملت خلالها تقنية الجراحة بالمنظار لأول مرة بمستشفى عمومي بمكناس.

الحملة الطبية تم تنظيمها في إطار توجيهات وزارة الصحة ، بهدف الوصول إلى صفر موعد في نهاية سنة 2019 التي شهدتها جل جيهات المملكة ، في جميع التخصصات الجراحية، تحت إشراف المندوبية الإقليمية للصحة بمكناس والمديرية الجهوية للصحة لفاس ـ مكناس، وبتنسيق مع المركز الإستشفائي محمد الخامس بمكناس، وجمعيات إنجاب وأصدقاء مستشفى بانيو، وثريا، بمكناس.

ومن أجل إنجاح هذه البادرة الحسنة، التي تسعى الى تقليص مدة الانتظار وتسهيل الولوج للاستشفاء وبالخصوص للفئات المعوزة، تمت تعبأة جميع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية لتمر هذه الأيام الجراحية في ظروف جيدة التي استحسنها الجميع.

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