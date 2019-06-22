الطالبي العلمي: “حان وقت الاهتمام بجهة درعة تافيلالت”

هبة بريس من وارزازات

عبر عضو المكتب السياسي، لحزب التجمع الوطني للاحرار، رشيد الطالبي العلمي، عن سعادته بتواجده باقليم وارزازات، مشيرا الى أن آخر لقاء حضره بالمنطقة برئاسة الراحل عمر بوعيدة، سنة 2015، يختلف عن لقاء اليوم الذي يعرف حضورا قويا للشباب والنساء.

الطالبي العالمي، أكد خلال كلمته بالمنتدى الجهوي الثلني لشبيبة التجمع بجهة درعة تافيلالت، اليوم السبت، أن الجهة في حاجة إلى التفاتة على جميع الأصعدة، قائلا في هذا الصدد: ” لدينا قناعة أن هذه الجهة التي عانت من التهميش والاهمال سابقا، حان وقت الاهتمام بها والالتفات إليها.

ولفت الوزير، الى أن اكبر عدد برامج الشباب استفادت منها جهة درعة تافيلالت، لان مناضلي هذه المناطق يدافعون بشكل قوي على احتياجات ومطالب الساكنة.

وتابع العلمي قائلا:” ليست هناك مصالح شخصية نتنافس عليه، بل مصلحة عامة وطنية ندافع عليها” يشدد ذات المتحدث

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0