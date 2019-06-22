الكاف تختار حكما مغمورا لقيادة لقاء المنتخب المغربي الأول بالكان

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 11:28
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بعثة هبة بريس إلى مصر

يخوض المنتخب الوطني المغربي لقاءه الأول عن المجموعة الرابعة يوم الأحد أمام خصمه الناميبي، حيث يتعين على رفاق زياش الفوز في هذا اللقاء بالنقاط الثلاث لتسهيل مهمة العبور نحو قادم الأدوار.

و لهذا الغرض، عينت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم حكما مغمورا لقيادة لقاء الأسود و ناميبيا، حيث أنيطت مهمة إدارة دقائقها التسعين للحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا.

و سيساعد الحكم الرئيسي في مهمته كل من الكيني جيلبرت شيريوت و الاوغندي مارك سونكو، بينما مهمة حكم رابع سيشغلها السنغالي عيسى سي.

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