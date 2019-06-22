الطالبي العلمي: العمل الخيري ليس حصرا على جهة معينة ونرفض منطق “حلال عليها” و”حرام علينا”

التحكم في النص :
هبة بريس من وارزازات
اعتبر القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمر، أن أن العمل الخيري ليس حصرا على جهة معينة “قطر بيها السقف ولا مقطرش بيها”، مشددا على أن الجانب الانساني لا علاقة له بأهداف حزبية أو سياسية.
وخاطب الطالبي العلمي، قياديي ومناضلي حزب التجمع، خلال كلمته بالمنتدى الجهوي الثاني لشبيبة جهة درعة تافيلالت، المنعقد صباح يومه السبت باقليم وارزازات، بالقول:”أدعوكم لعدم التردد في مساعدة المواطنين ومد يد العون للأشخاص المحتاجين”.
وتابع الوزير متسائلا: “كيف أصبح العمل الخيري ممنوع علينا وحلال عليهم?، قبل ان يسترسل قائلا:”إما حلال على الجميع او حرام على الجميع”
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2
1
حميد فريد
في 11:41
لو كان القضاء والقانون في البلد لكان رموز الفساد السياسي وراء القضبان بسبب الفساد والرشوة وتبذير الاموال وخصوصا التهرب الضريبي !!
ومن لم يستحي يقول ما يشاء
مراد
في 12:08
هذا الزعيم الكرتوني يتكلم عن عمل الخير، يعني بذلك البيع والشراء لشراء من لا ذمة له مع اقتراب الانتخابات، افعلوا الخير في اقربائكم، افعلوا الخير في حكومتكم وفي انفسكم، اما عني فأفضل لسعة حية او عقرب اسود على مصافحة أيديكم.