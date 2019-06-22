مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي بإقليم بني ملال… هدم 175 بناية عشوائية بمدينة قصبة تادلة

هبة بريس

في إطار مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي من طرف السلطات المحلية بإقليم بني ملال وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، قامت سلطات قصبة تادلة مدعومة بعناصر من الامن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة صباح يوم السبت 15 يونيو 2019، بالإشراف على هدم 175 بناية عشوائية عبارة عن صناديق بمنطقة ايت الثلث بمدينة قصبة تادلة، ليصل عدد البنايات التي شملتها عملية الهدم مند انطلاق الحملة 490 بناية عشوائية عبارة عن صناديق بمدينة قصبة تادلة.

هذا وتجدر الإشارة الى أن هذه الحملة تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال، حيث تشمل هذه الإجراءات كذلك تفعيل مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

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