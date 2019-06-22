فريق إنجليزي يقرر إجراء معسكره بالمغرب ومواجهة الرجاء

Raja Casablanca's players celebrate on the pitch after winning the CAF Super Cup match against ES Tunis at Thani bin Jassim Stadium in Al-Rayyan, Qatar, on March 29, 2019. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)
نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 10:33
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هبة بريس - شفيق عنوري

قرر فريق أولدهام أتلتيك الإنجليزي، الممارس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، إجراء معسكره الإعدادي للموسم المقبل، شهر يوليوز القادم، في مدينة أكادير المغربية.

وسيواجه أولدهام خلال معسكره الإعدادي الذي سيستمر لمدة 10 أيام، فريق الرجاء الرياضي، الذي يجري تربصه هو الآخر بنفس المدينة، وذلك يوم 14 من شهر يوليوز.

وسيلعب الرجاء أيضا ضد نادي ليغانيس الإسباني، في نصف نهائي دورة طنجة الدولية، والتي ستعرف تواجد الفريق المضيف “فارس البوغاز”، ونهضة بركان.

ويسعى الفريق البيضاوي إلى الإعداد الجيد للموسم المقبل، نظرا لأن الفريق سيلعب على 4 واجهات، هي كأس العرش والبطولة الاحترافية محليا، ودوري أبطال إفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال خارجيا.

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تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 05:50

    ممتاز

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