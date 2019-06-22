“الأحرار” يدعو الى تسريع انتخاب رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون

هبة بريس

تناول المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، خلال اجتماعه يوم أمس الجمعة، باقليم وارزازات، مستجدات مجلس جهة كلميم واد نون.

وفي هذا الصدد، عبّر المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه، عن “اعتزازه وتثمينه للمساعي الحميدة التي بذلتها مباركة بوعيدة مع جميع مكونات المجلس من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يمكّن من تسوية الوضع وإخراج المجلس من حالة الجمود التي يعيشها”.



ودعا المكتب، لتسريع انتخاب رئاسة ومكتب جديدين، مطالبا كافة حساسيات هذا المجلس بالإنخراط الإيجابي لما فيه مصلحة الساكنة التي تنتظر بشغف استدراك الزمن التنموي المهدور بهذه الجهة.

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