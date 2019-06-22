الإفتاء المصرية: مشاهدة مباريات كرة القدم ”حلال“

هبة بريس - وكالات

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر، لتحسم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأقاويل التي تدَّعي حرمتها.

وأباحت دار الإفتاء المصرية، الجمعة، مشاهدة مباريات كرة القدم للترويح عن النفس، والتمتع بها، بشرط ألا تشغل الناس عن أداء العبادات والعمل.

وقال مستشار مفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور، إن مشاهدة مباريات كرة القدم من المباحات، لافتًا إلى أن ذلك يشترط فيه ألا تجعل المرء يخل بواجباته.

وأضاف عاشور، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ردًا على سؤال يقول: هل مشاهدة كرة القدم حلال أم حرام؟، أن مشاهدة اللقاءات الكروية حلال، خاصة أن الأمة جميعها تشاهدها، وهي من أمور التسلية والرفاهية والترويح عن النفس.

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