خروج آلاف المصريين بشكل هستيري لشوارع القاهرة بعد فوز افتتاح الكان

بعثة هبة بريس إلى مصر

مباشرة بعد إطلاق الحكم الكاميروني أليون نيوم لصفارة اختتام مباراة افتتاح كان مصر ، خرجت ألاف الجماهير المصرية لشوارع القاهرة احتفالا بفوز رفاق محمد صلاح على خصمهم المنتخب الزيمباوبي بهدف يتيم رغم أن الأداء التقني مجملا لم يرق لمشجعي الفراعنة.

و اكتظت مجموعة من الساحات و الشوارع بالعاصمة القاهرة بألاف المشجعين الذين حملوا أعلام الشقيقة مصر و هتفوا مطولا “تحيا مصر..مصر أم الدنيا” ، كما شهدت أحياء بمدينة مصر الجديدة و الجيزة و 6 أكتوبر و ميدان التحرير و مدينة النصر توافد عدد كبير من المصريين الذين رقصوا و غنوا احتفاءا بهدف تريزيكي الذي منحهم نقاط أولى مباريات كاس إفريقيا.

الفرحة الهستيرية للجماهير المصرية في مباراة افتتاحية تعتبر عادية و أمام خصم ليس بالمنتخب القوي ، اعتبره عدد من المتتبعين للشأن الرياضي و السياسي المصري بكونه نتجية طبيعية لضغوط كبيرة يعيشها المواطن المصري البسيط حيث تعتبر الكرة متنفسا حقيقيا للتعبير عن مشاعر الفرح في مثل هاته المناسبات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0