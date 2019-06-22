ترامب: لا أريد حربًا مع إيران

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هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران لكنه حذر من أن الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى ”إبادة“.
وقال ترامب في مقابلة مع محطة إن.بي.سي نيوز الإخبارية ”لا أسعى لحرب وإذا حدث فستكون إبادة لم تشهدها من قبل قط. لكنني لا أتطلع للقيام بذلك“
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المجموع 7 آراء
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خاااشششما قاجي ما والو
في 12:30
لعن الله من كان السبب في ايقاض الفتنة وبأموال ليست لهم وسخروها لخدمة الحروب بدل من يستحقونها من ااشعوب المقهورة من جيرانهم والمحيطين بهم والسبب فشلهم السياسي وغرورهم الطاووسي البليد