الأحرار” ينوه بقانون الامازيغية ويدعو الى تسريع المصادقة على تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية

نُشر بتاريخ :  2019-06-22 - 09:06
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هبة بريس

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتصويت مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشيدا بمساهمة برلمانييه في الترافع من أجل إخراج هذين القانونين في أجود صيغة، و داعيا إلى مواصلة التعاطي الإيجابي مع هذين النصين بمجلس المستشارين، بما ينسجم مع قناعات الأحرار ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وجدّد المكتب السياسي، عبر البلاغ الصادر عقب اجتماعه،  الجمعة، باقايم وارزازات، دعوته لجميع الفرقاء السياسيين، قصد تسريع المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا على أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويتطلع إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. 

وبخصوص قضية طلبة كليات الطب، يضيف ذات البلاغ، قرّر المكتب السياسي تشكيل لجنة يعهد لها بتتبع هذا الملف، ويتعلق الأمر بكحمد البكوري، توفيق كميل، ومصطفى بايتاس، داعيا إلى استحضار المصلحة العامة للوطن، والتسلح بالحكمة اللازمة قصد الخروج من هذه الأزمة

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2 تعليقان

  1. alal03

    في 10:35

    سرعان ما سنكتشف أننا فتحنا باب التفرقة بين مكونات المجتمع و خلقنا بلبلة ستتسم بالعنصرية و التعصب و قطع التواصل بين تلك المكونات.إدا كان لابد…يجب فرض الإنجليزية كلغة الدراسة و لغة الإدارة لجمع شمل هده البلاد.

  2. manTros

    في 11:55

    تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية !! والتلميذ كيفاش غادي يفهم الدرس ؟؟ وهو لا يفهم ما يقوله الأستاذ أصلا !! ههههه
    الكلاخ تاع الحكومة ومن يؤيدها منكم لله

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