مجموعة المشاهب تحيي حفلا فنيا بسجن رأس الماء بفاس

هبة بريس- خالد العروسي

قامت مجموعة المشاهب يوم الجمعة 21/06/2019 بتنظيم أمسية فنية بالسجن المحلي رأس الماء، لفائدة سجناء المؤسسة، و ذلك موازاة مع مهرجان الموسيقى الروحية بفاس.

ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرة من طرف الأطر الإدارية والتربوية والأمنية للمؤسسة المذكورة كذا من طرف السجناء الذين حظروا هذا النشاط وتفاعلوا إيجابا مع جميع فقراته ومواده.

ويهدف هذا الحفل إلى ربط الصلة بين السجين والمجتمع تسهيلا لإعادة إدماجه وربطه بمحيطه الإجتماعي بعد الإفراج عنه.

تجدر الإشارة أن مجموعة المشاهب حلت قبل يومين بالعاصمة العلمية في جولة فنية تميزت بعدة أنشطة رائعة.

وستشارك غدا يوم السبت في اختتام مهرجان الموسيقى الروحية، حيث ستنظم حفلا فنيا بساحة بوجلود ابتداء من الساعة السادسة مساء.

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