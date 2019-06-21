المنتخب المصري يحقق فوزا بشق الأنفس على زمبابوي في افتتاح “الكان”

هبة بريس - شفيق عنوري

حقق المنتخب المصري، فوزا بشق الأنفس على حساب زمبابوي، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة الافتتاحية للمسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب “الفراعنة” الذي يستضيف البطولة الإفريقية على أرضية ميدانه، اللاعب محمود حسن تريزيكيه، في الدقيقة ال41، من عمر اللقاء.

وعرفت المباراة سيطرة المنتخب المصري على جل أطوار المقابلة، مع بعض الفترات التي شكل لاعبو زمبابوي خطورة على مرمى زملاء محمد صلاح.

وبهذا الانتصار تصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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