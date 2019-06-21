ادانة مغربي بسبعة اشهر سجنا نافذا بعد ممارسته “العادة السرية” امام فتاتين بسبتة المحتلة

هبة بريس - مكتب طنجة

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة مدينة سبتة المحتلة بادانة مغربي بسبعة اشهر سجنا نافذا بتهمة التحرش الجنسي في حق فتاتين وممارسة “العادة السرية ” أمامهما .

وحسب مصادر اسبانية محلية فالقضية بدأت فصولها حينما تم اعتقال المعني بالامر البالغ من العمر 38 سنة من طرف السلطات الامنية الإسبانية بسبب ممارسة “العادة السرية” اما فتاتين اسبانيتين إحداهما قاصر كما قام بمضايقة الفتاتين بشاطئ “ريفيرا” بسبتة السليبة .

ورغم ان الفتاتين قامتا بتغيير مكان الاستجمام تفاديا للتحرش غير أنه لحقهم وشرع في ممارسة “العادة السرية” أمامهما ، ما دفع إحدى الفتاتين الى الإتصال بوالدها عبر الهاتف طلبا للنجدة ليقوم بدوره بربط الاتصال بالشرطة التي قامت بتوقيف المعني بالأمر وتقديمه للعدالة التي قضت بالسجن في حقه .

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