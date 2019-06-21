اخنوش عن “فرنسة” المواد العلمية: نتمنى تجاوز “بلوكاج” المشروع ونريد لأبنائنا تعلم اللغات الاجنبية

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن موقف حزبه واضح، حول قضية تدريس المواد التقنية و العلمية باللغات الاجنبية.

وقال أخنوش، في تصريحه للصحفيين، قبيل أشغال اجتماع المكتب السياسي، المنعقد يومه الجمعة، بمدينة وارزازات :”نريد أن يتعلم أبنائها اللغات الاجنبية، لأنها ستساهم في انفتاحهم على سوق الشغل أولا وعلى العالم ثانيا”.

نحن نؤمن أن اللغتين العربية والامازيغية الأساس الاول لتربية أبنائها، يضيف أخنوش، لكن لا بد من الانفتاح عبر تعليم المواد العلمية والتقنية باللغة الاجنبية.

وتابع رئيس حزب الحمامة قائلا:”نحن نطالب دائما بالمضي أماما في هذا المشروع، والحمد لله كما كان توافق في اللغة الامازيغية، نتمنى أن نتجاوز حالة “بلوكاج” هذا المشروع بالحوار والنقاش مستقبلا.”

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