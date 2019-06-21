اخنوش عن “فرنسة” المواد العلمية: نتمنى تجاوز “بلوكاج” المشروع ونريد لأبنائنا تعلم اللغات الاجنبية

نُشر بتاريخ :  2019-06-21 - 21:26
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن موقف حزبه واضح، حول قضية تدريس المواد التقنية و العلمية باللغات الاجنبية.

وقال أخنوش، في تصريحه للصحفيين، قبيل أشغال اجتماع المكتب السياسي، المنعقد يومه الجمعة، بمدينة وارزازات :”نريد أن يتعلم أبنائها اللغات الاجنبية، لأنها ستساهم في انفتاحهم على سوق الشغل أولا وعلى العالم ثانيا”.

نحن نؤمن أن اللغتين العربية والامازيغية الأساس الاول لتربية أبنائها، يضيف أخنوش، لكن لا بد من الانفتاح عبر تعليم المواد العلمية والتقنية باللغة الاجنبية.

وتابع رئيس حزب الحمامة قائلا:”نحن نطالب دائما بالمضي أماما في هذا المشروع، والحمد لله كما كان توافق في اللغة الامازيغية، نتمنى أن نتجاوز حالة “بلوكاج” هذا المشروع بالحوار والنقاش مستقبلا.”

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في الأخبار

تعليق واحد

  1. حبيب

    في 23:05

    لم نسمع صوتك ياس اخنوش عندما دخل البغرير والحرشة في مقرر المغاربة درجة اثنين . أما المغاربة درغ واحد ياما يكملون دراستهم في الخارج أو في احسن المدارس والجامعات في المغرب .كلكم مسؤولين أمام الله لا تعليم ولا صحة ولا شغل ولا شئ حثى المباريات لنيل مناصب في الخاص او العام تعطى لأبناء واقرباء التماسيح .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

وجدة.. مصرع طفلة غرقا بمسبح خصوصي

لقيت طفلة بعد زوال اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري مصرعها غرقا أثناء الاستحمام داخل مسبح مركب…