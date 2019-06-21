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تعليق واحد

  1. محمد

    في 07:44

    ونار إن لم يتمكن من تحقيق نتاءج إيجابية والوصول للنهاءي وأنا لا أعتقد هذا. فعليه أن يرحل،لأنه تم التعاقد معه لهذا الهدف.

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