سطات..مصرع سنغالي ونجاة آخر في انفجار بالمنطقة الصناعية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن شابا ينحدر من دول الجنوب سنغالي قد لقي مصرعه اليوم الجمعة في انفجار قيل أنه يعود لقنينة غاز بالمنطقة الصناعية في ظروف وصفت بالغامضة داخل ورشة عمال، فيما نجا آخر بأعجوبة تم نقله على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي الحسن الثاني جيث تمت احالته على قاعة الانعاش نظرا لخطورة الاصابات حيث لازال يتلقى العلاجات الضروية.

الحادث المروع الذي خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف المصالح الامنية، فتح على اثره تحقيقات فورية لكشف ملابساته تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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