جمعية “ثافرا”: معتقلان من “حراك الريف” يخيطان فمهمها

هبة بريس ـ الرباط
قالت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، إن المعتقلين “إسماعيل الغلبزوري “و”عبد الحق الفحصي”، خاطا فمهما احتجاجا على الإهمال الطبي الذي يطالهما داخل سجن “بوركايز” بفاس وعلى حرمانهما من المطبخ.
وأضافت الجمعية في بلاغ صادر عنها، أنه خلال تواصلها مع عائلة المعتقلين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مركزيا وعلى مستوى اللجنة الجهوية بفاس، تبين بأن المعتقلين السابقي الذكر، أحدهما خاط فمه والآخر كان قد شرع في ذلك، احتجاجا على تعرضهم للإهمال الطبي داخل سجن “بوركايز” بفاس.
وأشارت ذات الجهة أنه بتنسيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون، تم نقل المعتقل “عبد الحق الفحصي” إلى مستشفى خارج السجن لتشخيص مرضه وإجراء التحاليل اللازمة، كما تم عرض “إسماعيل الغلبزوري” على طبيب السجن وتحديد موعد قريب لعرضه على طبيب خارج السجن، مع وعدهما بالاستجابة لمطالبهما المرتبطة بوضعيتهما من داخل السجن.
وطالبت الجمعية من المندوبية العامة لإدارة السجون بالاستجابة لمطالب المعتقلين وتجميعهم في سجن قريب من عائلاتهم.
Morocco
في 19:35
التطبيب في السجن حق مشروع،لكن يجب أن يكون بأدب وحسن سيرة السجين، وأي سجين يتمرد أو يصرخ دون داعي يحب معاقبته ،وطبعا العقاب لن يكون بمساج أو عطلة في هاواي، العقاب يكون بتشديد المعاناة لأنه في السجن،
اما بالنسبة لخياطة الفم فأنهم أحرار وهم من قاموا بذلك ولا مسؤولية للدولة في ذلك
مجرم سابق
في 19:47
ابتداءا من يوم غد سيخيط جميع مجرمي السجون بالمغرب من اجل تقريبهم من ذويهم وتوفير الانترنيت لهم وفتح قاعات مكيفة خلال شهر غشت ثم تغيير السكاكين البلاستيكية بالحديد…