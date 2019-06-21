الصحراء …كولومبيا تشيد بالمقترح المغربي للحكم الذاتي

هبة بريس ـ الرباط

أشادت كولومبيا، اليوم الجمعة، بالمقترح المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء، معربة عن ارتياحها لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بـ”قيمة الجهود الجدية” التي يبذلها المغرب بهذا الخصوص.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الكولومبي، السيد كارلوس هولميس تروخييو بالرباط، أن “كولومبيا تشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي ودائم يرتكز على توافق كافة الأطراف لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي يكتسي أهمية أساسية بالنسبة للمغرب لأنه يهم وحدته الترابية وسيادته”.

كما أكد رئيس الدبلوماسية الكولومبية، في تصريح صحافي أدلى به عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن بلاده تعرب عن ارتياحها لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بـ”قيمة الجهود الجدية” التي يبذلها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء.

وسجل السيد تروخييو، أيضا، أن كولومبيا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول” من الطرفين لهذا النزاع الإقليمي.

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