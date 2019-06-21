الرصاص يلعلع باشتوكة آيت باها لتوقيف جانح يعتدي على العاملات

اضطر موظف شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص تم ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة بالعنف، وعرض حياة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة، قد اعترض سبيل مستخدمات في ضيعة فلاحية بغرض تعريضهم للسرقة بالعنف باستخدام السلاح الأبيض، وعندما تدخلت دورية الشرطة أبدى مقاومة عنيفة نتيجة حالة السكر والاندفاع التي كان عليها، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابته برصاصة على مستوى ركبته اليسرى.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في الاعتداء، وتجنيب النساء الضحايا التعرض لأي اعتداء جسدي، وذلك قبل أن يتم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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