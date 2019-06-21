هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “يحب” المهاجرين في سعي منه إلى كسب أصوات الناخبين المنحدرين من دول أمريكا اللاتينية.

وقاطع ترامب الذي أطلق الثلاثاء حملته للانتخابات الرئاسية، الصحفي الذي اتهمه بأنه “قاس جدا حيال المهاجرين”، قائلا: “هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين”.

وأضاف ترامب: “أحب المهاجرين، هذا البلد يعتمد على المهاجرين”، مشيرا إلى أنه يريد مزيدا منهم لملء فرص العمل الصناعية الكثيرة التي يؤكد أنه أعادها إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه عام 2016.

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