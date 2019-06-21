إدارة سجن ورزازات: النزيل “ح.م” يسعى لمعاملة تفضيلية ضد القانون

أكدت إدارة السجن المحلي بورزازات أن ما نشر إعلاميا حول أوضاع النزيل (ح.م) ادعاءات باطلة، وأن هذا النزيل يسعى للحصول على معاملة تفضيلية ضدا على القانون.

وجاء ذلك في بلاغ لإدارة السجن المحلي، ردا على ما تم تداوله من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية حول شكاية موجهة من أم النزيل (ح.م) بالسجن المحلي بورزازات إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقالت الإدارة إن النزيل المعني “يستفيد بشكل منتظم من الزيارة العائلية في اليوم المخصص له، حسب النظام والتفويج المعمول بهما في هذا الشأن، وذلك وفق ما ينص عليه القانون”.

وأوضحت أن الحالة الصحية لهذا النزيل عادية ويستفيد، كباقي نزلاء المؤسسة السجنية، من الفحوصات الطبية اللازمة بمصحة المؤسسة كلما استدعى الأمر ذلك.

من جهة أخرى، شددت على أنه “لا تتوفر في النزيل المعني الشروط المطلوبة قصد تسجيله بالتكوين المهني، كما لم يسبق له أن تقدم بأي طلب في الموضوع”.

وسجلت الإدارة أن “ما جاء في ادعائه بعدم التوصل بأرقام إرسال شكايات من طرف المعني بالأمر مجانب للحقيقة، وهذا ما يستفاد من سجلات الشكايات بالمؤسسة”.

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية بأن هذا النزيل “له عدة سوابق عدلية ومعروف عليه أنه كان دائم السعي للحصول على امتيازات ومعاملة تفضيلية ضدا على القانون المنظم للمؤسسات السجنية”.

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