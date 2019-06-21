أمرابط: واثقون من قدرتنا على هزم كل الصعوبات

هبة بريس - شفيق عنوري

أكد الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، أن عناصر المنتخب الوطني واثقون من قدرتهم على هزم كل الصعوبات.

وقال أمرابط في تصريحات تلفزيونية: “نحن واثقون من قدرتنا على تجاوز كل الصعوبات التي ستعترضنا، لأننا نسعى للذهاب بعيدا في البطولة”.

وأضاف، أن هناك انسجاما واضحا بين اللاعبين في معسكر المنتخب المغربي، في انتظار ترجمته داخل الملعب بالفوز على ناميبيا.

وتابع، أن الانتصار في المباراة الأولى يكون مهما دائما، لأنه يؤثر على نفسية اللاعبين في باقي اللقاءات.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته في كأس إفريقيا للأمم، بمواجهة ناميبيا، بعد غد الأحد.

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