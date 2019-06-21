الوالي لحلو يترأس اجتماع تقييم بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة

ضاهر محمد؛ مراكش

في إطار تتبع وتقييم الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2023 – 2019 الموقعة بمدينة مراكش في 22 أكتوبر 2018 في حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع وتقييم هذه الاتفاقية الذي تم عقده يوم الجمعية 21 يونيو على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر فضاء ثقافة وابداع بمدينة الصويرة وبحضور السيد عادل المالكي عامل إقليم الصويرة، و مجلس الجهة ومجلس جماعة الصويرة، و صندوق الحسن الثاني للتنمية و رؤساء القطاعات اللاممركزة الجهوية والإقليمية المعنيين بهذه الاتفاقية. وخلال هذا اللقاء تم الاطلاع على نسبة تقدم وإنجاز مشاريع هذا البرنامج، كما تمت زيارة ميدانية لأحد مسارات المدينة العتيقة المندرجة ضمن الاتفاقية السالفة الذكر، ويتعلق الأمر بالمسار رقم 1 انطلاقا من برج مولاي عبد الله ووصولا إلى ساحة مولاي الحسن من أجل الوقوف على مدى تقدم إنجاز هذا البرنامج على أرض الواقع.

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