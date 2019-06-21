مكناس .. الأمن يعتقل شابين اعترضا قطارا وعرضا ركابه للخطر

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بسلامة السير على السكك الحديدية وتعريض ركاب القطار للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بأن ولاية أمن مكناس كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، ي ظهر شخصا يقف على مسار السكة الحديدية ولا يغادره إلا في آخر لحظة قبل مرور القطار، وذلك بشكل يمس بسلامة السير على السكك الحديدية ويعرض حياة وسلامة الركاب للخطر.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على إيقاف الشخص الذي قام بتصوير مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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