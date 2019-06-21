البحر يلفظ على شواطئ الجديدة كمية من “الحشيش” المهرب إلى القارة العجوز

أحمد مصباح – الجديدة

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن أمواج المحيط الأطلسي لفظت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رزمة من المخدرات على شاطئ “للاعايشة البحرية”، الكائن بتراب جماعة “سيدي علي بنحمدوش”، بدائرة أزمور، بتراب إقليم الجديدة.

هذه الكمية التي حجزتها السلطات المحلية والدركية، في حدود الساعة الثامنة صباحا، تبلغ 25 كيلوغراما، تحمل المواصفات ذاتها للمخدرات التي كانت موضوعة في 4 رزمات، سعة كل واحدة منها 25 كيلوغراما، والتي كانت محملة على متن زورق مطاطي ذي محرك ممزق، جنح، صباح السبت الماضي، على الشاطئ الصخري قبالة دوار “النجوم”، بجماعة “اثنين شتوكة”، وكذا، كمية ال25 كيلوغراما، التي تم العثور عليها، أمس الخميس، داخل رزمة مدفونة في أرض فلاحية بتراب جماعة “سيدي علي بنحمدوش”.

ومن المحتمل جدا أن كميات المخدرات هذه، التي لفظها المحيط الأطلسي، في أقل من أسبوع، على شواطئ إقليم الجديدة، كانت في طريقها إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

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