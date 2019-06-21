لهذا السبب لم يشارك الأحمدي في مران “الأسود”

هبة بريس - شفيق عنوري

غاب الدولي المغربي، كريم الأحمدي، متوسط ميدان اتحاد جدة السعودي، عن مران “الأسود” ليوم أمس الخميس، استعدادا لمواجهة ناميبيا في مستهل مشوارهم بكأس الأمم الإفريقية.

وجاء غياب الأحمدي عن الحصة التدريبية، بسب شعوره ببعض الإرهاق، الأمر الذي دفع رونار للترخيص للخلود إلى الراحة وعدم المشاركة في المران، الذي احتضنه ملعب حرس الحدود بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن يجري المنتخب المغربي حصته التدريبية الثالثة، عشية اليوم الجمعة، قبل أن يجري مرانه الرابع غدا السبت، ليدخل “الأسود” بعدها بيوم غمار كأس الأمم الإفريقية بمواجهة ناميبيا.

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