تشكيلة منتخب مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

هبة بريس - وكالات

يفتتح منتخبا مصر وزيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر، الذي يدربه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، أمام زيمبابوي بهذه التشكيلة:

محمد الشناوي.

أحمد المحمدي، وباهر المحمدي، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.

طارق حامد، ومحمد النني.

محمود تريزيغيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح.

مروان محسن.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وتخفيف الضغوط عن نفسه، في مستهل حملته لاستعادة اللقب.

ومنتخب مصر أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود للعام 2010، في حين لم تنجح زيمبابوي في تحقيق اللقب حتى الآن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0