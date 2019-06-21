الدكالي يستقبل الوزيرة الأولى لحكومة باربادوس

هبة بريس

استقبل وزير الصحة، أناس الدكالي اليوم، الخميس 20 يونيو 2019 بالرباط، وفدا رفيع المستوى من جمهورية باربادوس على رأسه، الوزيرة الأولى لحكومة باربادوس، ميا موتلي، وذلك على هامش زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب.

وقد استعرض الطرفان العلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وباربادوس؛ خاصة بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في أبريل 2013، والزيارة التي قام بها وفد مغربي رفيع المستوى لباربادوس في يوليوز 2018، والتي مهدت الطريق لإرساء تعاون واعد في عدة مجالات ضمنها قطاع الصحة.

وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في ميدان الصحة بين المغرب وباربادوس، والاستفادة من التجربة المغربية في المجالات ذات الأولوية كالتغطية الصحية، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وداء السكري وداء فقدان المناعة البشري (السيدا)، إضافة إلى التدبير الاستشفائي، والخصاص في الأطر الصحية في باربادوس، فضلا عن إطلاق حملة طبية مغربية لمساعدة هذه الدولة في مكافحة داء المياه البيضاء (الجلالة)، تشرف عليها الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

كما تعكس هذه الزيارة أيضًا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، في مجال الصحة، من خلال تبادل الخبرات في مجال التكوين الطبي وشبه الطبي وفي مجال السياحة الطبية التي طورتها جمهورية باربادوس بفضل مميزاتها السياحية إلى جانب المهارات والخبرات الطبية التي تتميز بها.

خلال هذا الاجتماع الثنائي، اتفق الطرفان على برنامج عمل للتعاون يتضمن عدة إجراءات تشمل: تنظيم حملة طبية جراحية لإزالة المياه البيضاء (الجلالة) بباربادوس، ابتداء من شهر يوليوز 2019، حيث عينت وزارة الصحة المغربية فريقا من الخبراء للقيام بمهمة التنقيب ووضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التنظيمية والعملية لهذه الحملة، إرسال بعثة تضم ثلاثة خبراء في مجال التأمين الصحي للفئات الهشة بكل من أنتيغوا وباربادوس في إطار مهمة تقنية لمدة أسبوع خلال سنة 2019، تنظيم المغرب لدورتين تكوينيتين في تدبير الأمراض غير السارية والتدبير الاستشفائي.

كما تمت مناقشة مجموعة من النقاط ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الصحة والتي ستنضاف إلى مجالات التعاون الأخرى بين المغرب وجمهورية بربادوس والدول الجزرية في البحر الكاريبي، والتي ربط معها المغرب علاقات قوية في السنوات الأخيرة.

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