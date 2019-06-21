يهم تلاميذ البكالوريا .. تغيير موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا- دورة يونيو 2019 إلى يوم الأحد 23 يونيو2019، بدل يوم الأربعاء 26 يونيو 2019.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد جاء هذا القرار بعد تيسيير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين إلى أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها أعلاه.

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